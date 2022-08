Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken devait s'entretenir jeudi avec le président rwandais Paul Kagame à l'occasion d'une brève visite au Rwanda, troisième et dernière étape de sa tournée africaine après l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo (RDC). Sa visite à Kigali intervient au lendemain de ses entretiens en RD Congo qui ont largement porté sur le soutien apporté par le Rwanda à un groupe rebelle opérant dans l'est de la RDC, largement documenté par un rapport des Nations unies diffusé début août. Arrivé mercredi soir à Kigali, le diplomate américain devrait également évoquer la situation des droits de l'homme au Rwanda, régulièrement dénoncée par la société civile et des ONG internationales. «L'absence de réaction face à l'épouvantable bilan des droits humains au Rwanda, n'a fait qu'encourager les responsables de ce pays sur la voie des abus, même au-delà de ses frontières», a affirmé Lewis Mudge, le directeur pour l'Afrique centrale de l'ONG Human Rights Watch (HRW), dans un communiqué publié lundi.

L'ONG de défense des droits de l'homme a appelé Antony Blinken à «signifier d'urgence (à Kigali) qu'il y aurait des conséquences à la répression et aux abus exercés par le gouvernement au Rwanda et au-delà».

La responsable de l'opposition rwandaise Victoire Ingabire a fait écho à HRW en affirmant que Bliken devait «soulever la question des journalistes et des politiciens emprisonnés» pour s'être opposés au gouvernement de Paul Kagame. «Blinken doit demander à notre gouvernement d'ouvrir un espace politique à tous ceux qui veulent participer activement à la vie politique», a souligné Victoire Ingabire qui a elle-même passé six ans en prison pour «terrorisme».

Le secrétaire d'Etat américain devait également soulever le cas de Paul Rusesabagina, le héros de «Hôtel Rwanda» qui purge depuis l'an dernier une peine de 25 ans de prison et dispose d'un statut de résident permanent aux Etats-Unis. Cette tournée africaine d'Antony Blinken intervient quelques jours après une tournée parallèle de son homologue russe Sergueï Lavrov, passé par le Congo, l'Ouganda, l'Egypte et l'Ethiopie. Lors de son séjour à Prétoria, en Afrique du Sud, le secrétaire d'Etat américain s'est vu souligné par son homologue sud-africaine Naledi Pandor une pratique habituelle «condescendante et méprisante» envers les pays africains et, surtout, elle lui a signifié que l'Afrique du Sud n'a pas les mêmes positions que celles des Etsta-Unis en ce qui concerne les grands enjeux internationaux, notamment l'Apartheid et les exactions continues qu'impose l'entité sioniste au peuple palestinien, spolié de son droit inaliénable à un Etat avec El Qods comme capitale.