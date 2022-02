L'organisation Amnesty international a appelé, hier, l'entité sioniste à mettre fin aux expulsions forcées dans le quartier de Sheikh Jarrah et à arrêter le déplacement forcé des Palestiniens d'El Qods-Est. En réaction aux développements graves dans le quartier palestinien de Sheikh Jarrah, à El Qods-Est occupée, Amnesty International a averti les autorités sionistes que le transfert forcé de Palestiniens est «un crime de guerre». «Depuis trois jours, les Palestiniens de Sheikh Jarrah organisent des manifestations en réponse à la menace imminente d'expulsion forcée de la famille Salem, prévue le mois prochain», a déclaré Amnesty, dénonçant le recours à la force par les forces de l'occupation pour disperser les manifestants. L'ONG a appelé les autorités sionistes à «arrêter immédiatement les expulsions forcées dans le quartier de Sheikh Jarrah et à mettre fin au déplacement forcé en cours des Palestiniens d'El Qods-Est», indiquant que «le transfert forcé est un crime de guerre et un pilier du système d'apartheid israélien». L'ONG a dénoncé récemment le système cruel d'apartheid de l'occupation sioniste.