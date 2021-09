Le ministre syrien des Affaires étrangères, Faiçal Mekdad, a appelé, lundi, les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux à mettre fin au «terrorisme économique», saluant la Chine et la Russie pour leur respect du droit international. «Mon pays réclame aussi de mettre fin au ‘terrorisme économique' imposé par les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux contre l'Iran, le Venezuela, la Biélorussie, le Nicaragua et la République populaire démocratique de Corée et contre mon pays, la Syrie, en accord avec le droit international et les résolutions de l'ONU», a déclaré M. Mekdad lors du débat général de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. La Syrie soutient également les efforts de la Russie et de la Chine pour faire respecter le droit international, maintenir la sécurité et la stabilité, et promouvoir le développement dans le monde entier, face aux politiques hégémoniques et aux tentatives d'ingérence de certains pays, a affirmé le ministre des Affaires étrangères de ce pays d'Asie centrale en proie aux conflits. «La Syrie exprime son soutien complet à, et sa solidarité avec, la République islamique d'Iran face aux mesures illégales et irresponsables des Etats-Unis à son encontre, en particulier à la suite du retrait des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire», a-t-il dit. «A cet égard, la Syrie condamne l'embargo économique imposé sur Cuba depuis des décennies maintenant, et la militarisation américaine de la situation dans la péninsule coréenne», a ajouté le ministre.

M. Mekdad a souligné que «là où la COVID-19 aurait coûté une vie en l'absence des soi-disant sanctions, elle en a coûté bien plus en présence de celles-ci». «Comme l'a dit le rapporteur spécial sur l'impact négatif des mesures coercitives unilatérales sur le bénéfice des droits de l'homme, ‘les sanctions apportent les souffrances et la mort dans des pays comme Cuba, l'Iran, le Soudan, la Syrie, le Venezuela et le Yémen'», a-t-il dit. «Et comme l'a noté un groupe d'experts des droits de l'homme indépendants des Nations unies, ‘les sanctions qui ont été imposées au nom des droits de l'homme tuent en réalité des gens et les privent de leurs droits fondamentaux, y compris leur droit à la santé, à la nourriture et à la vie elle-même», a observé M. Mekdad.

Par ailleurs, le ministre jordanien de l'Intérieur, Mazen Faraya, a annoncé lundi que la Jordanie rouvrirait à partir d'aujourd'hui le point de passage de Jaber permettant le transit des marchandises et des voyageurs depuis et vers la Syrie. Cette décision a pour but de dynamiser les flux commerciaux et touristiques entre les deux pays tout en respectant les procédures sanitaires et de sécurité, a rapporté l'agence de presse étatique Petra. Le gouvernement jordanien avait auparavant fermé le point de passage de Jaber en raison d'une augmentation notable des infections à la COVID-19, puis il avait progressivement repris la circulation des camions et limité le nombre de voyageurs empruntant ce point de passage. Lundi, également, a débuté à Amman une conférence ministérielle entre la Jordanie et la Syrie visant à discuter de mesures pour renforcer la coopération bilatérale dans les secteurs du commerce, des transport, de l'électricité, de l'agriculture et des ressources en eau. Cette réunion avait pour but de redynamiser les relations économiques entre les parties et de reprendre les échanges commerciaux, a rapporté l'agence.