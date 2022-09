Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyadh Al-Maliki, s'est entretenu en Irlande avec son homologue irlandais, Simon Cuvin, des derniers développements politiques dans les territoires palestiniens occupés, selon des médias palestiniens. Il a évoqué l'escalade de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien et ses lieux saints, la spoliation des terres palestiniennes, et les plans de judaïsation. Al-Maliki a salué les positions du ministre irlandais soutenant la question palestinienne devant l'Union européenne et les instances internationales. Lundi dernier, le Premier ministre palestinien, Mohammad Shtayyeh, a indiqué que l'actuelle escalade militaire de l'entité sioniste n'est qu'une «recette conçue avec ses différents partis politiques, dans le cadre de leur propagande électorale». L'année 2022 a été la plus meurtrière depuis 2015 pour les Palestiniens de Cisjordanie occupée où 81 personnes ont été tuées par des colons sionistes ou à la suite d'agressions de l'armée de l'occupation, selon l'Association France Palestine Solidarité (AFPS).