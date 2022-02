Le président du Conseil souverain de transition du Soudan, Abdel Fattah Al-Burhan, a réaffirmé jeudi l’engagement du gouvernement à faciliter le travail des organisations humanitaires et à assurer la sécurité de leur personnel, en particulier dans la région du Darfour frappée par la pauvreté. Al-Burhan a pris cet engagement lors d’une réunion avec Eddie Rowe, représentant du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies, a indiqué le conseil dans un communiqué. «Le gouvernement s’engage à faciliter le travail des organisations humanitaires opérant dans le pays, à éliminer les difficultés auxquelles elles sont confrontées et à assurer la sûreté et la sécurité de leurs travailleurs, en particulier dans la région du Darfour», a dit Al-Burhan. Le représentant du PAM a indiqué que la réunion a permis d’examiner la situation en matière de sécurité dans l’Etat soudanais du Nord-Darfour et de discuter des mesures à prendre pour que les personnes impliquées dans les attaques contre les sites et les biens du PAM dans cet Etat soient tenues responsables. Rowe a été rassuré sur les mesures prises récemment pour assurer la sécurité de toutes les institutions des Nations Unies et autres organisations humanitaires dans l’Etat du Darfour, indique le communiqué. Le 28 décembre 2021, des groupes inconnus ont pillé les entrepôts du PAM à El Fasher, la capitale de l’Etat soudanais du Nord-Darfour, emportant plus de 5000 tonnes de nourriture, a indiqué le PAM.