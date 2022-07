L'Union européenne a annoncé, hier, une aide de 25 millions d'euros au Niger afin de renforcer les forces armées du pays contre la menace terroriste. Ces fonds proviennent de la Facilité européenne pour la paix, un instrument de soutien militaire à des pays étrangers financé par les Etats membres de l'UE. «L'objectif de cette mesure d'assistance est de renforcer les capacités et la résilience des forces armées nigériennes afin de leur permettre de défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays, et de mieux protéger la population civile contre la menace terroriste croissante», a expliqué dans un communiqué le Conseil de l'UE qui représente les Vingt-Sept. Le Niger est devenu au Sahel le partenaire central de la France, dont l'armée a été poussée hors du Mali par une junte hostile après neuf ans de présence. «Le Niger joue un rôle majeur dans les initiatives visant à renforcer la paix et le développement au Sahel», souligne le Conseil. La mesure d'assistance avait été sollicitée en mars par le Niger. Elle «financera la création d'un centre de formation de techniciens des forces armées (...) dans le domaine du soutien logistique et la construction d'une base opérationnelle avancée afin de réduire la vulnérabilité des forces armées dans la région de Tillabéri (sud-ouest du pays)».