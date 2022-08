En prenant congé des dirigeants libyens avec lesquels elle a travaillé sans relâche depuis deux ans, au moins, la Conseillère spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Stéphanie Williams, dont le mandat a pris fin le 31 juillet dernier, a tenu à exprimer sa gratitude pour l'engagement du comité militaire mixte (5+5) dans la préservation de l'accord de cessez-le-feu signé en octobre 2020, sous l'égide de l'ONU. Sur le site de la Manul, elle a salué les efforts du comité mixte pour poursuivre la mise en oeuvre du plan d'unification de l'institution militaire incluant le départ des mercenaires et des forces étrangères en violation de la souveraineté libyenne. Elle a également apprécié l'attachement du Comité militaire mixte (5 + 5) au principe de la tutelle civile sur l'armée, qu'elle considère comme un principe à respecter. Mme Stéphanie Williams a en outre estimé que «l'impasse politique actuelle et la crise récurrente du pouvoir exécutif en Libye ne peuvent être surmontées qu'en adoptant un cadre constitutionnel consensuel mettant fin à la période de transition par des élections». Sur cette question, dit-elle, les dirigeants libyens portent une grande responsabilité envers leurs citoyens et les générations futures.

Par la même occasion, le membre du Conseil présidentiel Abdallah al-Lafi, et le président de la Chambre des représentants (Parlement, basé à Tobrouk) Aguila Saleh ont été reçus, mardi dernier, à Ankara par le président turc Recep Tayyip Erdogan pour une rencontre centrée sur les enjeux actuels de la situation libyenne ainsi que sur les relations bilatérales entre les deux pays. L'évolution du processus politique en Libye est suivi avec une attention extrême par la Turquie qui a apporté un soutien militaire décisif au GNA de Fayez al Serraj pour annihiler l'offensive du maréchal Khalifa Haftar contre Tripoli, en avril 2019. Selon des sources concordantes, les discussions ont contribué à mettre en exergue l'importance de la préservation de l'unité et de l'intégrité de la Libye ainsi que la nécessité de mettre fin aux escalades qui entravent l'établissement d'un État civil et démocratique.

Dans le même esprit, les entretiens entre Aguila Saleh et le président du Parlement turc, Mustapha Sentop, ainsi que leurs délégations respectives ont permis de conclure à l'indispensable renforcement des liens entre les deux institutions qui aura un effet positif sur les relations bilatérales en général. Aguila Saleh a reconnu, en la circonstance, le poids des liens historiques entre les deux peuples et il a souligné la volonté de garder ouvertes toutes les voies de dialogue afin d'apporter la paix et la stabilité en Libye. Dans ce contexte, il a surtout mis l'accent sur la priorité du nouveau gouvernement formé en mars dernier, sous la conduite de Fathi Bachagha auquel le Parlement a accordé sa confiance, pour assurer la tenue d'élections législatives et présidentielle en Libye, raison pour laquelle il a indiqué toute l'importance que revêt à ses yeux le soutien de la Turquie à cette démarche.