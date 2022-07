Après quatre jours de discussions et une nuit entière de débats houleux, les députés français ont adopté en première lecture un projet de loi «d'urgence» pour le pouvoir d'achat, un texte destiné à atténuer les effets de l'inflation et de la crise énergétique en France. Le texte faisait office de test pour le camp du président Emmanuel Macron. Privé de majorité absolue au Parlement, il a dû compter sur le soutien des élus des partis de la droite historique et de l'extrême droite, qui ont timidement salué certaines «avancées». Au bout d'une nuit émaillée d'invectives, le premier grand texte de la législature a été validé peu avant 06h00 du matin par 341 voix pour, 116 contre et 21 abstentions. Les socialistes se sont majoritairement abstenus, contrairement au reste de la gauche qui s'est prononcée contre. Aurore Bergé, la cheffe de file des députés du parti présidentiel «La République en marche», a dénoncé l'«irresponsabilité» de la gauche qui n'a, selon elle, «pas été au rendez-vous du tout de ce texte puisque incapable de le voter». «Ayatollahs verts», «fachos», «nullités énergétiques»: les attaques ont fusé pendant de longues heures, donnant parfois à l'Assemblée des airs d'enceinte incontrôlable. Le texte prévoit notamment le triplement du plafonnement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (appelée «prime Macron») qui peut être versée à certains salariés par leur employeur en étant exonérée d'impôts et de prélèvements sociaux. Les députés ont aussi approuvé en première lecture le plafonnement de la hausse des loyers à 3,5% en France et la facilitation de la résiliation en ligne des abonnements. Le texte gouvernemental a essuyé de très sévères critiques sur des mesures visant à parer à une possible fermeture du robinet à gaz russe. Les députés de gauche se sont notamment élevés contre l'instauration de dérogations au droit de l'environnement afin d'accélérer la mise en service d'un terminal méthanier au Havre (nord de la France) à même d'acheminer du gaz en provenance d'autres pays que la Russie, et par lequel pourrait transiter du gaz de schiste américain. Une telle décision est «suicidaire», a tonné la députée écologiste Delphine Batho. «Si la décision c'est de remplacer le gaz de Poutine par du gaz de schiste américain, c'est une pure folie».