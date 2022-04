La baisse des précipitations en Afrique du Sud a permis une accalmie dimanche après une semaine d’inondations sur la côte est, les pires jamais enregistrées dans le pays, qui ont fait 443 morts et entraîné de vastes destructions. La plupart des victimes ont été enregistrées dans la région de Durban, ville portuaire de 3,5 millions d’habitants dans le KwaZulu-Natal (KZN) ouverte sur l’océan Indien. Des familles ont été décimées, des enfants sont morts noyés dans des crues ou ensevelis dans des coulées de boue. Une soixantaine de personnes sont encore portées disparues. Selon l’Institut national de météorologie, aucun risque d’inondation n’est plus redouté dans les jours à venir et les précipitations devraient «se dissiper» d’ici mercredi. Les secours, épaulées par l’armée, la police et des hélicoptères, restent en alerte. Ces derniers jours, ministres et chefs traditionnels, le roi zoulou Misuzulu Zulu et le président Cyril Ramaphosa, qui a reporté un voyage à l’étranger, se sont rendus sur le terrain pour évaluer l’étendue des dégâts et épauler les personnes endeuillées. Près de 4000 maisons ont été détruites, plus de 13500 endommagées. De nombreux hôpitaux ont été dégradés, et plus de 550 écoles touchées. Un fonds d’urgence du gouvernement de 63 millions d’euros (un milliard de rands) a été débloqué. L’armée sud-africaine a annoncé, hier, le déploiement de 10 000 soldats après ces inondations catastrophiques qui ont fait 443 morts, privé des dizaines de milliers de personnes de leur foyer et causé de vastes destructions sur la côte est.