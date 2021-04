Le porte-parole de la Présidence palestinienne, Nabil Abu Rudeineh, a appelé, hier, la communauté internationale à prendre des mesures «sérieuses» pour mettre fin à l'agression israélienne contre les lieux saints islamiques et chrétiens dans la ville d'Al-Qods occupée, en particulier l'agression contre la mosquée Al-Aqsa. La police de l'occupation a fait incursion dans la Mosquée Al-Aqsa et coupé les fils sonores des minarets de la mosquée, empêchant la prière du soir le premier jour du Ramadan, a indiqué l'agence palestinienne de presse, WAFA. M. Abu Rudeineh, cité par l'agence, a estimé que ces pratiques «constituent une agression raciste» contre les lieux saints et la liberté de culte, en «violation flagrante» des chartes internationales des droits de l'homme. Le responsable palestinien a condamné «ce crime raciste commis par la police de l'occupation», mettant en garde contre les conséquences de cette politique «agressive», qui «sape la paix et la sécurité internationales, ce qui est entièrement de la responsabilité de l'occupant israélien». Fin mars, des dizaines de colons ont fait une incursion dans la mosquée d'Al-Aqsa, accompagnés par les forces d'occupation, avait dénoncé le département du Waqf islamique à El Qods occupée. «Les colons ont appelé à intensifier les incursions dans la mosquée bénie en prétextant la soi-disant +fête de Pâques+», a-t-on ajouté. Les autorités d'occupation resserrent habituellement les restrictions d'accès pour les Palestiniens dans la région sous prétexte d'assurer la protection des colons.