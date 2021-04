Le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul-Gheit est arrivé samedi à Baghdad pour rencontrer les dirigeants irakiens au sujet des relations de l'organisation panarabe avec l'Irak et des développements régionaux. Les deux parties ont discuté «de la politique étrangère de l'Irak et des résultats des nombreuses visites de délégations irakiennes dans les pays voisins, notamment les récentes visites du Premier ministre Mustafa al-Kadhimi dans des pays du Golfe», a déclaré le ministre irakien des Affaires étrangères Fuad Hussein lors d'une conférence de presse après la réunion. Ils ont également discuté des relations de l'Irak avec ses deux voisins, l'Iran et la Turquie, ainsi que des troubles en Syrie, a ajouté M. Hussein, notant que «la situation instable en Syrie a des répercussions négatives sur l'Irak». Par ailleurs, Aboul-Gheit a affirmé que la Ligue arabe répondrait positivement à toute demande de l'Irak, membre fondateur de l'organisation. Selon un communiqué de la présidence irakienne, le président Barham Salih a reçu M. Aboul-Gheit dans son bureau et a discuté avec lui des développements politiques et sécuritaires irakiens et régionaux. Ils se sont également penchés sur les défis posés par la pandémie de coronavirus.»L'Irak se concentre sur le dialogue pour résoudre les problèmes et apaiser les tensions dans la région, et adopte la coopération arabe pour consolider la sécurité et la paix dans la région», selon le communiqué citant M. Salih. Aboul-Gheit a souligné le soutien de la Ligue arabe aux efforts de l'Irak dans la lutte contre le terrorisme et le renforcement de la sécurité et de la stabilité du pays, ainsi que la protection de sa souveraineté.