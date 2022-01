Une attaque inédite depuis le début de la guerre au Yémen. Abou Dhabi a été frappé par des drones lancés par les rebelles houthis faisant trois morts et six blessés, selon un premier bilan communiqué par l'agence officielle WAM. Deux sites importants ont été ciblés dans la capitale des Emirats (EAU). L'explosion de trois camions-citernes transportant du carburant a causé un incendie impressionnant dans la zone industrielle de Mussafah, tandis que l'aéroport international d'Abou Dhabi, où un «incendie mineur» s'est produit selon la police locale, a été momentanément fermé au trafic aérien. Une «opération militaire d'envergure aux Emirats arabes unis» serait en préparation, a annoncé sur Twitter le porte-parole militaire des rebelles houthis, Yahya Saree, indiquant qu'une «annonce importante» serait faite dans les prochaines heures. «Ce n'est que le début d'une escalade qui va se poursuivre dans la journée contre les Emirats arabes unis», a confirmé un responsable houthi sur Al-Jazeera. Jusque-là, le mouvement avait multiplié les attaques de missiles et de drones contre le territoire saoudien, mais les Emirats n'avaient jamais été victimes d'une attaque connue des Houthis, soutenus par l'Iran. Le conflit au Yémen s'est intensifié ces dernières semaines avec une augmentation des raids de la coalition et des offensives au sol des forces qu'elle soutient. Les EAU sont membres de la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite et qui intervient au Yémen depuis 2015 pour soutenir les forces gouvernementales contre les Houthis, des insurgés soutenus par l'Iran. Après avoir pris leurs distances, ils sont revenus récemment sur le terrain, notamment en appuyant la brigade des «Géants» qui ont «libéré» des territoires pris par les rebelles.

Selon l'ONU, la guerre au Yémen a tué au moins 377 000 personnes, dont plus de la moitié due aux conséquences indirectes du conflit, notamment le manque d'eau potable, la faim et les maladies. Paradoxalement, ces attaques interviennent au moment où une détente est annoncée entre l'Iran et l'Arabie saoudite, qui seraient sur le point de rétablir leurs relations diplomatiques rompues depuis 2016.