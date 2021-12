Le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Abou al-Gheit, a appelé les différentes parties libyennes «à privilégier l'intérêt suprême du pays sur tous comptes et intérêts étroits,mettant «l'accent sur l'impératif de coopérer pour pouvoir organiser les élections dans les meilleurs délais». Dans un communiqué publié,samedi, «M.Abou-al- Gheith, a exhorté les parties concernées à adopter le dialogue comme le seul moyen de résoudre les différends, et à exclure les options de violence et le recours aux armes où même à en brandir», expliquant que «le maintien de la stabilité est nécessaire pour permettre aux Libyens d'exprimer librement leur volonté à travers le processus électoral». Le SG de la Ligue des Etats arabes a souligné, en outre, «l'importance d'un consensus national sur les règles juridiques et procédurales des élections, et le respect et l'attachement à leurs résultats». Il a, enfin, réitéré son appel au «retrait de tous les mercenaires et forces étrangères de la Libye, tel qu'il est souhaité aussi bien par les Libyens que par la communauté internationale». Selon une proposition non encore officialisée, l'élection présidentielle devant avoir lieu le 24 décembre en cours en Libye a été reporté au 24 janvier prochain. La Commission parlementaire chargée du suivi des élections a jugé impossible la tenue de cette élection.»La tenue de l'élection présidentielle à la date prévue par le Forum de dialogue politique libyen(FDPL) est impossible, compte tenu des rapports techniques, judiciaires et sécuritaires», a déclaré, mercredi, la Commission parlementaire chargée du suivi des élections. La présidence de la Chambre des représentants libyenne a décidé, pour sa part, mercredi, de former en prévision de ce rendez-vous, une commission parlementaire de dix députés pour préparer une feuille de route pour l'après-24 décembre