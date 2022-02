Le président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, a condamné dimanche les agressions perpétrées par l'entité sioniste contre les Palestiniens dans la ville sainte d'El-Qods occupée, a rapporté hier l'agence de presse palestinienne WAFA. «M. Abbas a mis en garde contre les répercussions des attaques contre les résidents et les tentatives de prise de contrôle des propriétés palestiniennes à El-Qods occupée, notamment dans le quartier de Sheikh Jarrah», a indiqué WAFA.»Cette question sera à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP)», a déclaré Abbas faisant référence à la visite d'un membre de la Knesset, Itamar Ben Gvir, dans le quartier. Dimanche soir, des affrontements ont éclaté lorsque M. Ben Gvir a ouvert un bureau parlementaire à Sheikh Jarrah. Le Croissant-Rouge palestinien a annoncé dans un communiqué que ses équipes médicales avaient soigné 32 Palestiniens blessés par les forces de l'occupation dans la ville sainte.

En Cisjordanie, un jeune Palestinien âgé de 17 ans a été tué par l'armée sioniste d'occupation près de Jénine, en Cisjordanie, selon le ministère palestinien de la Santé. La même source a précisé que le jeune Mohamed Abou Salah a été tué par les soldats de l'occupation dans le village de Silat al-Harithiya. Mardi dernier, trois Palestiniens ont été tués par des soldats de l'occupation sioniste dans la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie. Le ministère palestinien de la Santé avait indiqué dans un communiqué que les soldats de l'occupation avaient abattu froidement trois hommes palestiniens dans la ville. Des affrontements avec l'armée de l'occupation sioniste éclatent régulièrement en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par l'Entité sioniste, en marge de manifestations contre la colonisation israélienne ou d'arrestations dans des localités palestiniennes par les forces de l'occupation israéliennes.

De son côté, le gouvernement jordanien a condamné hier les nouvelles agressions menées par les forces d'occupation sionistes dans le quartier de Cheikh Jarrah, dans la ville sainte d'El-Qods occupée, où les familles palestiniennes sont confrontées à des ordres d'expulsion au profit de colons juifs.»Les ordres d'expulsion donnés par l'occupant sioniste aux habitants de Cheikh Jarrah constitue une violation du droit international et du droit international humanitaire», a déclaré le porte-parole du ministère jordanien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Haitham Abou el-Foul.

L'Ambassadeur a souligné également que l'entité sioniste, en tant que puissance occupante, «doit protéger les droits des Palestiniens dans leurs maisons conformément au droit international».»La poursuite par les forces de l'occupation sioniste des actions unilatérales telles que la confiscation des terres palestinienne, la démolition des habitations ou l'expulsion des Palestiniens de leur maison est illégale et illégitime car elle entrave les chances de parvenir à une paix juste et globale», dans les territoires palestinien, a encore ajouté le porte-parole.

Par ailleurs, l'Union européenne (UE) a exprimé sa réoccupation quant aux développements actuels dans le quartier de Sheikh Jarrah à El Qods-Est occupée et la répression qui a fait de nombreux blessés parmi les Palestiniens.»La violence des colons et les provocations irresponsables ainsi que les autres procédures de l'escalade dans la région augmente la tension et doit s'arrêter», a indiqué l'UE dimanche. Ds colons ont attaqué dimanche soir des maisons Palestiniennes du quartier de Cheikhah, blessant un certain nombre de ses habitants.