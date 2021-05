Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a appelé à un nouveau cycle de dialogue national pour discuter de la possibilité de former un gouvernement d'union, a affirmé samedi le porte-parole de la présidence, Nabil Abu Roudeina. Les factions palestiniennes «entameront bientôt un dialogue national concernant la formation d'un gouvernement d'union qui assumera ses responsabilités dans la phase à venir», a expliqué le porte-parole dans un communiqué. L'annonce a été faite après que

M. Abbas a publié un décret sur le report des élections générales dans les territoires palestiniens. Vendredi, M. Abbas a annoncé dans un discours télévisé que les élections générales de 2021 prévues pour le 22 mai étaient reportées jusqu'à nouvel ordre, soulignant que la direction palestinienne a décidé «de reporter les élections jusqu'à ce que la participation de notre peuple à El-Qods-Est soit garantie».

Le report des élections initialement prévues à partir du mois de mai courant vise à «préserver les constantes nationales à leur tête Al-Qods», a affirmé samedi la présidence palestinienne. La tenue des élections sans la participation de la ville d'Al-Qods occupée serait une concrétisation du «deal du siècle», ce qui est totalement rejeté, a indiqué à la presse le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abu Roudeina. «La décision nationale indépendante est la clé de la paix et de la sécurité dans la région», a-t-il soutenu dans une interview à la radio Voix de Palestine, notant que l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) a «toujours lutté pour préserver les constantes nationales». Le responsable palestinien a fait savoir que le président Mahmoud Abbas a «tracé un chemin clair» qui fait suite à la décision de report des élections. Il s'agit de lancer un «débat avec les différentes factions, de former un gouvernement d'unité nationale, de renforcer l'OLP et d'envisager un conseil central pour élaborer les stratégies à suivre pour préserver ces constantes», a-t-il dit. Le président Mahmoud Abbas avait annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi un report des premières élections tant que la tenue du scrutin n'était pas garanti» à El-Qods.»Nous avons décidé de reporter la date des élections jusqu'à ce que (...) notre peuple puisse exercer ses droits démocratiques à El-Qods», a déclaré Mahmoud Abbas à l'issue d'une rencontre de l'OLP portant sur les législatives.