Le 6ème sommet UE-UA s'est ouvert pour deux jours, jeudi dernier, à Bruxelles, dans un contexte particulier marqué par la crise aux portes de l'Ukraine entre la Russie et les pays occidentaux, d'une part, et l'annonce du retrait des forces d'intervention française et européenne du Mali, d'autre part. Les dirigeants participants à ce 6ème sommet ont multiplié les rencontres bilatérales. Au cours de ces entretiens, les représentants africains ont eu l'opportunité d'expliquer les attentes du continent en matière de développement, mettant l'accent sur l'aspiration à «une vision commune et réaliste de partenariat entre les deux organisations continentales, reposant sur des bases de consultation et sur les spécificités de chaque pays. Comme aussi, ils ont plaidé la vision africaine favorable à une intensification des efforts pour garantir «des solutions africaines aux problèmes du continent».

Un thème récurrent mais dont l'urgence est démontrée par les enjeux que connaissent actuellement plusieurs régions africaines dont le Sahel. Compte tenu des réalités actuelles, il importe, pour l'UA comme pour l'UE, de travailler dans une parfaite symbiose pour «réinventer» un partenariat nouveau et faire face aux défis actuels, telle la situation au Mali où la France et ses alliés viennent de confirmer le retrait de leurs forces militaires d'intervention. 40 dirigeants membres de l'UE et 55 dirigeants de l'UA ont donné à cette 6ème rencontre un cachet particulier, comme l'a expliqué dans son intervention le président en exercice de l'UA, Macky Sall, qui a rappelé que «l'Afrique est en pleine mutation et (qu') elle a beaucoup changé (...) Plus qu'une mise à jour du logiciel, nous proposons d'installer ensemble un nouveau logiciel adapté aux mutations en cours», source objective d'un «nouveau départ».

Il convient de relever la participation de la RASD dont la délégation était conduite par le président Brahim Ghali, secrétaire général du Front Polisario, prouvant ainsi à la face du royaume marocain et de ses soutiens européens que l'Etat sahraoui est une «réalité nationale, continentale et internationale irréversible».

Le président en exercice de l'UE, Emmanuel Macron, a reconnu l'urgence de «réinventer la relation». Dans la déclaration commune, adoptée hier soir, apparaît une liste de projets concrets, dont celui d'une constellation de satellites qui seront lancés par l'UE afin d'étendre et de renforcer l'accès à Internet des peuples africains. Pourtant, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir si l'on veut que l'Afrique apparaisse comme un «partenaire stable, sûr et prospère», au moment où les partenariats se bousculent. Riche en matières premières et forte de la jeunesse de sa population, l'Afrique sait bien qu'elle est le terrain de grandes luttes d'influences.

Elle le sait d'autant plus que les enjeux du climat l'affectent plus que tout autre continent et qu'elle est en droit de recevoir les crédits pour lesquels des engagements fermes ont été pris au sommet de Paris! C'est, là, une des conditions d'un partenariat «innovant» et «respectueux».