Le CR Belouizdad tentera d'effacer son semi-échec enregistré vendredi à Magra (0-0), lors de son second voyage consécutif à l'Est algérien pour affronter, aujourd'hui, la lanterne rouge CA Bordj Bou Arréridj, dans un match capital pour les deux formations aux objectifs diamétralement opposés, comptant pour la mise à jour du championnat de Ligue 1 de football. La formation belouizdadie (9e - 27 points), toujours sans entraîneur depuis le départ du Français Franck Dumas, ne perd pas espoir de rejoindre le groupe de tête mené par l'ES Sétif, raison pour laquelle elle aborde le match du CABBA

(20e - 5 pts) avec sérieux, histoire d'éviter le scénario de Magra qui lui a coûté la perte de deux précieux points. Pour les Bordjis, déjà éliminés de la coupe de la Ligue à domicile par le MC Oran, qualifié aux tirs au but, ils tenteront un double objectif: glaner leur première victoire de la saison et battre le champion d'Algérie en titre. Mission difficile mais pas impossible.