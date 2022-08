Les Forces armées maliennes (FAMa) ont neutralisé au moins 91 terroristes, à l'issue de plusieurs opérations militaires menées à travers le pays, entre le 10 et le 20 août courant, a indiqué, hier, un communiqué de l'armée malienne.

«L'état-major général des armées informe l'opinion que les FAMa ont continué la recherche et la neutralisation des terroristes ainsi que la destruction de leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l'Opération Kèletigui», souligne, samedi, la Direction de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa).

Ainsi, les FAMa ont mené, le 10 août, une reconnaissance offensive contre des positions terroristes dans la zone de Boni qui ont permis de neutraliser 8 terroristes, et de récupérer des armes et des munitions, précise la même source, ajoutant qu'au cours d'une opération spéciale, le 13 août, contre des éléments terroristes dans le secteur de Balaguina, cercle de Sofara, 5 terroristes ont été neutralisés, 4 blessés dont 2 grièvement. «Après les frappes aériennes des FAMa survenues le 13 août contre deux bases de la Katibat Serma dans la forêt de Godowaré, située au nord-est de Mondoro, 22 terroristes ont été neutralisés, le 14 août, tandis que 37 blessés ont été évacués vers une autre base dans la localité de Niangassagou, au sud-est de Mondoro», a-t-il indiqué.

Cette opération s'est soldée par la saisie de 2 véhicules, une trentaine de motos, 8 sacs d'engrais, 3 fûts d'essence de grand diamètre ainsi que plusieurs armes et munitions incendiés, note-t-il. Selon l'armée, une reconnaissance offensive menée, le 18 août, par les FAMa dans la localité de Doumbol au sud-est de Sofara contre un groupe de la Katibat Macina a permis d'interpeller 3 terroristes et de récupérer notamment 1 carabine chinoise et des munitions. Dans le même jour, 7 terroristes de la Katibat Serma ont été neutralisés, alors que 3 militaires ont été blessés, poursuit-il. Des séries de frappes aériennes, menées le 19 août, contre 7 plots logistiques terroristes dans les régions de Serma, Niono et Dlabaly ont permis d'appréhender 45 terroristes, de saisir plus de 15 engins explosifs improvisés (EEl) et de récupérer de nombreuses armes et munitions, précise la même source.

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont repoussé, samedi, une attaque terroriste menée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM ou Jnim en arabe).

Un assaillant a été neutralisé, alors que deux éléments des forces armées ont été blessés, selon l'armée qui indique poursuivre ses opérations afin de neutraliser la menace qui persiste dans certaines zones du pays, notamment la région des trois-frontières.