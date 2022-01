Neuf combattants ont été tués et 15 autres blessés dans une attaque du groupe Etat islamique (EI) contre un convoi militaire dans l'est de la Syrie, a rapporté hier l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Selon l'OSDH, une ONG basée au Royaume-Uni et qui dispose d'un réseau de sources en Syrie, neuf soldats de l'armée syrienne et miliciens affiliés ont été tués dans une embuscade tendue par l'EI contre un convoi militaire. L'attaque s'est produite dimanche soir près d'installations pétrolières dans une zone désertique de l'Est syrien, selon l'ONG. De son côté, une source militaire de l'agence d'information SANA a fait état de cinq morts. Cette attaque n'a pas immédiatement été revendiquée par l'EI, qui a mené plusieurs opérations similaires dans cette région riche en pétrole jadis au coeur de son proto-Etat, qui s'étendait sur des larges pans des territoires syrien et irakien. Début décembre, 10 ouvriers pétroliers ont été tués dans une attaque semblable contre un bus dans cette région. Le califat autoproclamé du groupe EI a été déclaré définitivement vaincu au terme d'une longue offensive en mars 2019 mais le groupe continue de harceler les forces gouvernementales dans le vaste désert syrien. Depuis le 24 mars 2019, l'OSDH a fait état de 1.790 soldats et miliciens tués lors d'offensives, d'attentats et d'embuscades menées par l'EI. La Russie, alliée du gouvernement syrien, a mené d'intenses raids aériens ciblant des positions de l'EI dans le désert syrien ces derniers jours, rapporte cette ONG.