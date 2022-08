Au Niger, 890 établissements d’enseignement primaire et secondaire sur un total de 22 997 dans le pays ont été forcés de fermer à cause notamment de l’insécurité, affectant 72 000 élèves dont 38 194 filles, selon le rapport du mois d’août publié par le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF).

Plus de 2 430 enseignants sont touchés par cette situation, indique le rapport de l’UNICEF, précisant que la région de Tillabéry (ouest du pays), située dans la zone dite «des trois- frontières» (Niger-Mali-Burkina Faso), est la plus affectée avec 817 écoles fermées, touchant 71 936 enfants. Les autres régions également affectées par cette crise sont celles de Diffa (extrême sud-est), avec 28 écoles fermées, et de Maradi (centre-sud), avec onze écoles suspendues et de Tahoua (nord-ouest), frontalière du nord malien, avec 34 établissements concernés, poursuit la même source. Le Niger subit dans certaines de ses parties frontalières les exactions d’organisations terroristes