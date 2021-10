Des colons israéliens ont envahi, hier, l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa, sous haute protection policière, a rapporté l'agence WAFA.Les colons ont envahi la mosquée sainte du côté de la porte des maghrébins. En outre, les forces d'occupation ont poursuivi leurs attaques et restrictions contre la population. Les incursions de colons dans l'enceinte de la mosquée sainte couplées à la prise de contrôle systématique des biens de l'église à El Qods occupée font partie d'un plan israélien visant à transformer une ville multi religieuse et multiculturelle en une ville juive «réunifiée» sous le contrôle et la souveraineté exclusifs de l'entité sioniste, rappelle WAFA.