Danab, l'unité des forces spéciales somaliennes, a éliminé mardi 60 éléments du groupe Al-Shebab, dont leur chef principal, lors d'opérations menées dans plusieurs endroits du centre du pays, a annoncé un responsable militaire. Hassan Mohamed Osman, commandant du 7e Commandos des Danab qui a dirigé l'opération, a déclaré à la radio de l'Armée nationale somalienne (SNA) que les forces avaient également détruit des cachettes du groupe terroriste près du village de Goobaalle dans la région du Moyen-Shabelle, ou Shabeellaha Dhexe. «Les commandos des Danab ont tué aujourd'hui le chef terroriste d'Al-Shebab responsable des insurgés dans la région de Hiiraan et 60 terroristes d'Al-Shebab», a précisé Osman. Selon les responsables militaires, l'opération a été menée à Fidow, Dudubley, Kiliga et Burcadheer, dans la région de Hiiraan. Osman a ajouté que les bases des terroristes, y compris leur soi-disant tribunal et les maisons secrètes d'où les militants extorquent de l'argent aux habitants de BulaArudi, Malable, Siigaale et BusleyDaudi, ont également été détruites, y compris les centres d'explosifs. Les éléments du groupe Al-Shebab n'ont pas commenté la dernière attaque militaire contre leurs combattants par les commandos somaliens, mais la dernière opération intervient alors que les forces alliées se sont engagées à intensifier les opérations de sécurité pour sécuriser les élections en cours.