Au moins 6 terroristes ont été «neutralisés» et 12 autres capturés au cours de plusieurs opérations menées par les Forces de défense et de sécurité (FDS) nigériennes, a indiqué samedi une source sécuritaire. Selon le bulletin hebdomadaire des opérations, dans l’ouest du pays, les FDS ont «neutralisé» 2 terroristes, le 24 août dernier, puis 2 autres en fin de semaine, dans la région de Tillabéry. Dans la région de Diffa, à l’est du pays, 2 terroristes ont été neutralisés à Klakmana, un responsable du groupe terroriste de Boko Haram a été arrêté en début de semaine au niveau du village de Kintchandi, ainsi que 2 suspects à Garin Wanzam. Pendant la même période, dans la région d’Agadez, un convoi des FDS a essuyé une attaque d’individus à bord de 7 véhicules, et, dans la riposte, « a saisi un des véhicules et arrêté 2 des assaillants avec armes et munitions, contraignant le reste à la fuite».