Six éléments du groupe terroriste autoproclamé «État islamique» (EI/Daesh) ont été tués samedi lors d'une frappe aérienne dans le gouvernorat de Salah ad-Din, au nord de la capitale irakienne Baghdad, a annoncé l'armée irakienne. Selon un communiqué du Service anti-terroriste irakien, les forces irakiennes ont mené une frappe aérienne sur une cachette de Daesh, près de la chaîne des monts Himreen, dans la partie nord du gouvernorat de Salah ad-Din. Parmi les tués figure Abou Maryam al-Qahtani, un chef terroriste dans cette province, responsable du meurtre et de l'enlèvement de nombreux membres des forces de sécurité et de civils dans de faux points de contrôle sur les routes montagneuses. Plus tôt, le bureau des médias du Commandement des opérations conjointes irakiennes avait annoncé que des avions de chasse irakiens avaient lancé des frappes aériennes sur la base de rapports de renseignement, faisant état de la présence d'importants responsables du groupe terroriste Daesh. Au cours des derniers mois, les forces de sécurité irakiennes ont mené des opérations contre les extrémistes pour répondre à l'intensification de leurs activités.