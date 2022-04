Des attaques menées simultanément ont visé, hier matin, trois camps de l'armée dans le centre du Mali avec d'importants dégâts matériels, a-t-on appris auprès de sources militaires qui ont évoqué la mort de 6 soldats et une vingtaine de blessés. L'armée malienne a rapporté sur son compte Twitter qu'«une attaque simultanée est en cours à Sévaré, Niono et Bapho», sans préciser de bilan. «La situation est déjà sous contrôle dans les différents endroits», a-t-elle ajouté. Plusieurs sources militaires ont confirmé sous couvert d'anonymat des attaques ayant ciblé trois camps dans ces localités situées dans le centre du Mali, sans avancer de pertes humaines à ce stade. À Sévaré, «il y a eu une double attaque terroriste, avec explosion d'engins et des tirs», a indiqué une de ces sources. Niono a été visée par «une attaque à la voiture piégée», a indiqué une source militaire dans cette localité. Deux sources militaire et sécuritaire à Sévaré ont indiqué que l'armée a riposté à ces attaques, sans donner plus d'informations.»Nous avons demandé à la Minusma (la Mission de l'ONU au Mali), dans le cadre de notre collaboration, l'envoi d'une force d'intervention rapide à proximité du camp de Sévaré pour aider à sécuriser», a ajouté l'une de ces sources, confirmée par une source militaire au sein de la Minusma. Ces assauts ont provoqué d'importants dégâts matériels, selon les mêmes sources militaires. Des bâtiments et des véhicules dans le camp de Sévaré ont été détruits et calcinés, selon des images transmises, hier, par une source proche de l'armée. Des débris jonchaient le sol où étaient visibles des traces de feu, et les vitres d'une église du voisinage ont été soufflées. À Bapho, un hélicoptère a été endommagé, selon les mêmes images. Plongé depuis 2012 dans une crise sécuritaire profonde que le déploiement de forces étrangères n'a pas permis de régler, le Mali a connu deux coups d'État militaire depuis août 2020. Le conflit a fait des milliers de morts civils et combattants et le centre du Mali est actuellement un des principaux foyers de la crise sahélienne.