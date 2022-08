Cinq terroristes ont été tués et une vingtaine d’autres blessés jeudi dans une frappe de l’armée burkinabè dans l’est du pays, a rapporté, hier, l’agence d’information du Burkina (AIB). Cet assaut visait un rassemblement de terroristes dans la forêt de Tounga, village de Kompienbiga dans la commune de Pama, province de la Kompienga (Est), a précisé l’AIB en citant l’armée burkinabè. Elle a rappelé que des terroristes tentaient d’imposer depuis plusieurs semaines un blocus à la ville de Pama, conduisant l’armée à multiplier ses opérations dans la zone. Vendredi, l’armée burkinabè a indiqué avoir neutralisé plus

de 100 terroristes entre le 15 juillet et le 15 août.