Cinq terroristes ont été éliminés par les Forces armées maliennes dans des combats à Tessit, a annoncé dimanche dans un communiqué la direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa). «Vers 15h GMT, les unités des Forces armées maliennes de Tessit (Ansongo, région de Gao) ont réagi vigoureusement contre une attaque complexe et coordonnée des Groupes armés terroristes (GAT)», a indiqué le communiqué. La Dirpa a précisé que le bilan provisoire fait état de quatre morts et deux blessés parmi les FAMa avec plus de trois véhicules détruits. Elle a aussi déploré deux morts et deux blessés parmi les civils. Du côté des GAT, le bilan provisoire est de cinq morts et trois motos détruites. «Le point complet de la situation vous sera communiqué plus tard dans notre prochaine publication», a assuré la Dirpa. Par ailleurs, cinq policiers ont été tués dimanche dans une attaque dans le sud-ouest du Mali et trois autres sont portés disparus, a annoncé la police. « Le bilan est de cinq policiers tués, un blessé et trois portés disparus» pour lesquels des recherches sont en cours, a-t-elle ajouté.