Au moins cinq personnes qui revenaient d’une cérémonie de mariage ont été enlevées dans l’État d’Anambra dans le sud du Nigeria, sous la menace d’une arme par des hommes armés non identifiés, a déclaré la police mardi. Une quinzaine de personnes qui rentraient chez elles après une cérémonie de mariage ont été interceptées par ces hommes armés, lundi soir, sur la route d’Akpo-Nkpologwu dans la circonscription locale d’Aguata dans l’État d’Anambra, et au moins cinq d’entre elles ont été enlevées, a précisé dans un communiqué Toochukwu Ikenga, porte-parole de la police de cet État. La police a lancé une opération de sauvetage pour s’assurer que les victimes soient rendues saines et sauves à leur famille, a indiqué M. Ikenga. Selon certaines sources citées par un média local, les convives faisaient partie d’un convoi de trois véhicules, et les hommes armés ont demandé à toutes les femmes de partir et emmené cinq des hommes après avoir tiré en l’air.