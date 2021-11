Cinq Etats membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont appelé à l’arrêt de l’expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie et à El Qods-Est, indique un communiqué signé par les représentants de la France, de l’Estonie, de l’Irlande, de la Norvège et de l’Albanie. Le communiqué a été publié après la fin d’une session de consultation à huis clos tenue par le Conseil de sécurité pour discuter de la décision des autorités israéliennes de désigner comme «terroristes» 6 organisations palestiniennes. Le représentant permanent de l’Estonie auprès des Nations unies, Sven Jürgenson , a déclaré que les cinq pays ont convenu de publier un communiqué appelant le gouvernement israélien à mettre fin à la construction de colonies en Cisjordanie et à El Qods-Est. «Nous réitérons notre ferme opposition à l’expansion des colonies, et nous affirmons que nous ne reconnaîtrons aucun changement aux frontières d’avant 1967, y compris en ce qui concerne El Qods», a-t-il ajouté. Le 23 décembre 2016, le Conseil de sécurité avait adopté la résolution 2334 appelant à l’arrêt immédiat de la colonisation dans les territoires occupés qui constitue une violation flagrante au regard du droit international.