Pas moins de 5 238 violations sionistes contre les Palestiniens et leurs biens ont été recensées au cours du premier semestre de l'année 2022, selon la Commission du mur et de la colonisation. La commission a précisé, dans un rapport publié, lundi, que ces violations (5 238 au total) comprennent des actes de vandalisme, ravage de terres, déracinement d'arbres, saisie de biens et blessures corporelles. «Ces attaques se sont concentrées dans le gouvernorat de Bethléem avec 946 attaques, suivies par le gouvernorat de Ramallah avec 909, puis le gouvernorat d'El Qods avec 799 attaques», a indiqué la Commission. Muayyad Shaaban, le chef de la Commission, a noté qu'entre le début de 2022 et la fin juin dernier, les autorités d'occupation ont approuvé 46 plans structurels pour l'expansion des colonies ou l'établissement de nouvelles unités en Cisjordanie et à El Qods, et 66 plans ont été soumis pour approbation ultérieure en Cisjordanie, y compris la ville sainte. Il a poursuivi: «Au cours du premier semestre 2022, les autorités d'occupation ont émis 572 avis de démolition d'installations palestiniennes, et la plupart de ces notifications étaient concentrées à El Khalil (146 notifications) et à Bethléem (136 notifications).