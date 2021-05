Le bilan de l'épidémie de nouveau coronavirus au Brésil est passé jeudi à 430.417 décès après que 2.383 personnes de plus ont succombé à la Covid-19 ces dernières 24 heures, a annoncé le ministère de la Santé. Les tests de dépistage ont permis de détecter 74 592 nouveaux cas d'infection, ce qui porte le bilan national à 15.433.989, a-t-il ajouté. Le Brésil compte le deuxième plus grand nombre de décès dus à la Covid-19 dans le monde, après les Etats-Unis, et le troisième plus grand nombre de cas, après les Etats-Unis et l'Inde. Ce pays d'Amérique du Sud connaît une deuxième vague épidémique cette année, entraînant une augmentation des infections et des décès avec un afflux de patients qui a submergé de nombreux hôpitaux. Selon le ministère, le Brésil a désormais un taux de mortalité de 204,8 pour 100.000 habitants et un taux d'incidence de 7.344,4/1.00.000. Les médias locaux ont indiqué qu'en date de mercredi, 55,8 millions de personnes avaient été vaccinées dans le pays, avec 37,19 millions ayant reçu la première dose et 18,65 millions étant complètement vaccinées.