Quatre-cent-une personnes arrêtées pendant et après les manifestations de l'opposition qui avait fait officiellement une cinquantaine de morts seront jugées demain, a annoncé le parquet de N'Djamena vendredi. Les audiences auront lieu à l'intérieur de la prison de haute sécurité de Koro Toro, en plein milieu du désert à plus de 600 km au nord-est de la capitale. Le 20 octobre, des milliers de personnes s'étaient réunies dans tout le pays à l'appel de l'opposition contre la prolongation de deux ans au pouvoir du général Mahamat Idriss Déby Itno, proclamé chef de l'Etat par les militaires le 20 avril 2021 après la mort de son père, le président Idriss Déby Itno, tué au front par des rebelles. L'opposition, des ONG locales et internationales, ainsi qu'une partie de la communauté internationale, Union européenne (UE) et Union africaine (UA) en tête, avaient fermement condamné un recours excessif à la violence «contre les civils». Le pouvoir n'a reconnu qu'une «cinquantaine» de morts par balles et plus de 300 blessés pour la seule journée du 20 octobre, dont une «dizaine de tués» parmi les forces de l'ordre. Mais l'opposition et des ONG estiment qu'elles étaient bien plus nombreuses. «Les audiences se tiendront du 29 novembre au 4 décembre et permettront de juger les 401 personnes sous le coup d'une procédure de flagrant délit», a précisé le procureur de la République de N'Djamena. Outre les 401 personnes jugées mardi en procédure de flagrant délit, «l'instruction se poursuit pour 220 autres personnes», a précisé le procureur, dont 83 mineurs.