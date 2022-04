Les Marocains ont battu le pavé dans plus de 40 villes pour dénoncer la normalisation du régime marocain du Makhzen avec l'entité sioniste.

Les manifestations s'amplifient davantage, l'ampleur est telle que le Makhzen se trouve dans une position de «traîtrise» sans faille.

C'est à l'occasion de la Journée de la Terre palestinienne que des centaines de milliers de Marocains ont manifesté leur rejet de cette normalisation affichée par le régime vassal du Makhzen.

La capitale Rabat, Casablanca, Tanger, Marrakech, Meknes, Tétouan, Kénitra et d'autres villes ont tonné au rythme du soutien sans ambages à la cause palestinienne qui coïncide avec la Journée de la Terre.

Cette manifestation grandiose a été organisée par le Front marocain de soutien à la Palestine et dans le cadre de «la cinquième Journée nationale de protestation contre la normalisation». C'est dire que le rejet de la normalisation est généralisé et les contestations et les manifestations ne semblent pas connaître du répit à cause de l'attitude de trahison et de lâcheté entretenue par le régime marocain du Makhzen contre son peuple qui n'a pas été consulté à propos de ce sujet.

Le mot d'ordre a été donné, c'est «la lutte continue pour libérer la terre et renverser la normalisation». Les forces politiques et le mouvement associatif marocains sont déterminés à rompre avec l'immobilisme politique qui a réduit leur pays à une «suzeraineté» aux ordres de ses maîtres de l'étranger.

Le régime marocain du Makhzen a été choisi du doigt par les manifestants qui battaient le pavé dans plus de 40 villes du pays. Il a été traité de «lâche». Les slogans exprimaient clairement la conviction de la majorité des Marocains de rejeter «la ruée vers la normalisation avec les sionistes», comme cela a été clamé par les foules qui manifestaient.

Le régime marocain du Makhzen ne peut plus échapper à la colère populaire du petit peuple qui a décrié et pestiféré lors de ses manifestations massives l'acte abominable de la reconnaissance de l'entité sioniste. Le Makhzen est face à une situation inédite sur le plan politique. Son peuple hausse le ton et promet de faire tomber la normalisation de la honte. D'ailleurs, c'est ce slogan qui a été largement entonné par les manifestants en rappelant chaque fois que «Le peuple veut faire tomber la normalisation»..

Les manifestations se maintiennent chaque fin de semaine, et la grogne sociale se poursuit aussi avec une cadence semblable. Le régime marocain du Makhzen est pris en tenailles, il ne peut plus recourir à d'autres manoeuvres si ce n'est d'enfoncer davantage les intérêts du peuple marocain qui subit l'une des plus graves et dangereuses situations de son histoire contemporaine.

La déroute est généralisée, la situation économique et sociale connaît une aggravation manifeste. Le petit peuple est livré à lui-même. Les indices sont aux rouges, mais entre-temps, le Makhzen négocie sa survie et son existence en privilégiant ses intérêts sordides et de caste vassale et à la solde des forces impérialo-sionistes.

La normalisation avec l'entité sioniste est à même de précipiter la chute de ce régime féodal et anachronique.

Le peuple marocain est décidé à maintenir la cadence des manifestations et des rassemblements jusqu'à ce que cette décision honteuse de normalisation soit revue et abolie d'une manière définitive.

Si la situation ne va pas connaître une évolution palpable sur la question de normalisation avec les sionistes, le régime marocain du Makhzen aura face à lui une majorité qui se sent trahie et humiliée par une décision qu'elle n'a pas entérinée ni acquiesceé.

Un sale temps guette le Makhzen et ses affidés, le risque d'un glissement dramatique n'est pas à exclure.