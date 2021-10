Quatre terroristes ont été tués dans l’ouest du Mali après une attaque qui a fait cinq morts (des gendarmes) et quatre blessés mardi dans la matinée, a annoncé la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) dans un communiqué publié mardi soir. «Le 28 septembre vers 08h30 GMT, une attaque terroriste a visé le convoi d’une entreprise minière sécurisé par des Forces armées maliennes (FAMa) entre Sebabougou et Kwala, à 188km environ de Bamako», ont dans un premier temps indiqué les FAMa sur leur site officiel. Un renfort a rapidement été dépêché sur place, puis un ratissage a été effectué, conduisant à la neutralisation de quatre terroristes. Deux motos et des armes ont été saisies, a précisé le communiqué de la DIRPA, tout en confirmant le premier bilan. Selon des sources sécuritaires, le convoi était escorté par des gendarmes de la Force spéciale antiterroriste.