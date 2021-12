38 personnes ont été tuées, dimanche soir, dans des attaques menées par des hommes armés contre trois villages de l’Etat de Kaduna, au nord du Nigeria, a déclaré un responsable local. Les assaillants ont pris d’assaut les villages de Kauran Fawa, Marke et Riheya dans le district de Giwa, a affirmé le commissaire aux affaires intérieures de l’Etat de Kaduna, Samuel Aruwan.»Les agences de sécurité ont confirmé que 38 personnes avaient été tuées», a-t-il écrit dans un communiqué. Ils ont également mis le feu à des maisons, des véhicules ainsi qu’à des produits agricoles dans plusieurs fermes. Dans la soirée, le président du Nigeria Muhammadu Buhari a condamné ces «nouvelles horribles attaques», évoquant des «tueries inacceptables». Cette semaine, d’autres civils ont été tués dans l’Etat de Kaduna, a dit M. Buhari, appelant une nouvelle fois «les chefs de la sécurité et du renseignement à faire tout leur possible» pour mettre fin aux violences. Depuis des années, le nord-ouest et le centre du Nigeria sont le théâtre d’attaques de gangs criminels, appelés localement «bandits», qui prennent d’assaut les villages, kidnappent les habitants, pillent et tuent.