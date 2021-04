La Commission électorale centrale palestinienne (PCEC) a annoncé jeudi dans un communiqué que 36 listes de candidats avaient été enregistrées pour les prochaines élections législatives prévues le 22 mai, précisant qu'elle avait déjà approuvé 13 d'entre elles et que les autres feraient l'objet d'une décision dans les prochains jours.

Selon le communiqué, les noms des listes approuvées et des candidats seront rendus publics mardi prochain, après quoi le public pourra formuler des objections contre l'une des listes ou des candidats. Le porte-parole de la PCEC, Farid Taamallah, cité par l'agence Chine nouvelle, a déclaré que la publication des listes approuvées et des candidats se poursuivrait pendant trois jours jusqu'à vendredi prochain pour permettre au public de les vérifier et de soumettre d'éventuelles objections.

Le travail sur la légalité de chaque liste se terminera le 21 avril et les listes qui auront été définitivement approuvées pourront alors commencer leur campagne électorale dans les territoires palestiniens du 30 avril au 20 mai, a-t-il ajouté.

Parallèlement, le Fatah, le parti au pouvoir dirigé par le président palestinien Mahmoud Abbas, a enregistré sa liste finale mercredi soir à la suite de débats et de discussions. Selon Jibril Rajoub, secrétaire général du Comité central du Fatah, la liste du Fatah, qui sera dirigée par Mahmoud al-Aloul, chef adjoint du Fatah, a été officiellement soumise à la PCEC et comprend des membres du Comité central du Fatah et d'autres personnalités. Parmi les 36 listes concurrentes figure aussi le Mouvement Hamas. Le reste des listes comprend des partis de gauche, des personnalités indépendantes, des jeunes et des femmes.

En janvier, le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé que les élections générales de 2021 incluraient les élections législatives du 22 mai, les élections présidentielles du 31 juillet et les élections du Conseil national palestinien, la plus haute instance décisionnelle de l'Organisation de libération de la Palestine, le 31 août. Les dernières élections présidentielles palestiniennes ont eu lieu en mars 2005 et les dernières élections législatives en janvier 2006.

Des discussions préalables avaient eu lieu au Caire, courant janvier et février dernier, entre les délégations du Fatah et du Hamas pour préparer les conditions d'une organisation et d'un déroulement exemplaires de ces élections, tant attendues par le peuple palestinien au moment où l'Etat sioniste accélère la colonisation de pans entiers en Cisjordanie illégalement occupée.