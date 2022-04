«Au total, 9.121 personnes ont été interpellées et 350 armes saisies, depuis avril 2021 au Niger, par les Forces de défense et de sécurité (FDS) au cours de leurs différentes patrouilles dans le cadre de la lutte contre l'insécurité sur le territoire national», a déclaré, hier, le ministre nigérien de l'Intérieur Hamadou Adamou Souley. «L'effectivité de ces patrouilles quotidiennes de présence et de dissuasion, a permis également de saisir environ 50 000 munitions, 325 kilos de chanvre indien, 59 000 comprimés de stupéfiants», selon M. Souley. Il a précisé que dans le cadre de ces «patrouilles départementales, régionales, frontalières et mixtes effectuées régulièrement par les FDS, le ministère a injecté 4,2 milliards de FCFA (6,9 millions de dollars), 350 millions de FCFA (581.000 dollars) par jour». Le Niger subit les exactions des organisations terroristes dont des groupes armés et autres bandits. Boko Haram logé au Nigeria depuis 2009 sème la terreur dans la région de Diffa (extrême sud-est). À cela est venu s'ajouter un nouveau foyer d'insécurité dans l'extrême sud-ouest, dans la région des «trois frontières» (Niger-Mali-Burkina Faso) entretenu par des groupes terroristes qui mettent en péril la sécurité des personnes et des biens.