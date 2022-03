Au moins 34 personnes, dont deux soldats, ont été tuées dimanche par des hommes armés au cours de plusieurs attaques menées dans le nord-ouest du Nigeria, ont déclaré mardi les autorités locales. « Deux militaires figurent parmi les 34 personnes tuées» dans les attaques menées par des «assaillants non identifiés» dans quatre villages situés dans la zone de Kaura, a déclaré le commissaire à la sécurité intérieure de l’Etat de Kaduna, Samuel Aruwan. Une personne est portée disparue et sept autres ont été blessées dans ces attaques survenues dans les localités de Tsonje, Agban, Katanga et Kadargo, a précisé Aruwan sur Facebook. Plus de 200 maisons et une trentaine de commerces ont été incendiés pendant les violences, selon les autorités. « Le gouvernement travaille sans relâche avec les forces de sécurité pour rétablir l’ordre dans la région», a assuré M. Aruwan.