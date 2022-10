Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections en Tunisie (ISIE), Farouk Bouasker, a indiqué que 304 dossiers de candidature dont 25 appartenant à des femmes ont été déposés, lundi, au premier jour de dépôt des dossiers pour les législatives 2022, dans toutes les instances régionales. Bouasker a déclaré mardi à l’issue d’une visite au bureau principal de dépôt des candidatures de Tunis 2, à la Coupole d’El Menzah, que le résultat du premier jour laisse présager un grand nombre de candidats aux législatives, estimant que le nombre des candidatures peut atteindre plus de 1700. « L’instance est en train de vérifier un seul parrainage ainsi que les conditions liées à la parité dans la liste des parrainages qui devrait comporter 200 femmes et 100 jeunes citoyens âgés de moins de 35 ans», a-t-il indiqué. Il a, par ailleurs, fait savoir que 326000 parrainages ont été collectés jusqu’au 14 octobre, précisant que certains candidats ont déjà obtenu 400 parrainages et complété leurs dossiers. Selon Bouasker, sa visite au bureau central s’inscrit dans le cadre de suivi du processus de dépôt des candidatures aux législatives, soulignant la détermination de l’instance électorale à assurer le bon traitement des dossiers. Selon le calendrier de l’ISIE, le dépôt de candidatures a débuté lundi 17 octobre et se poursuit jusqu’au 24 octobre, tandis que la campagne électorale est fixée du 25 novembre au 15 décembre.