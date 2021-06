L'armée burkinabè a affirmé lundi avoir neutralisé plus de 25 terroristes présumés dans la semaine du 7 au 13 juin au cours des opérations antiterroristes qui ont également coûté la vie à trois militaires et six combattants volontaires. Selon le rapport de l'armée burkinabè, après l'attaque meurtrière qui a fait officiellement 132 morts dans la nuit du 4 au 5 juin dernier dans sur le site minier artisanal du village de Solhan dans le Sahel (nord-est), plusieurs opérations ont été menées dans plusieurs localités du pays. Les unités déployées ont neutralisé une dizaine de terroristes et saisi des moyens roulants, selon le rapport qui précise qu'un engin explosif improvisé a également été découvert alors que les opérations sont toujours en cours. Le 10 juin 2021, une unité mixte du détachement de Arbinda dans le Sahel (composée de militaires et de gendarmes) a été prise à partie par des individus armés lors d'une patrouille à hauteur de Gorguel. La riposte a permis de neutraliser une quinzaine de terroristes, selon le rapport. La même source ajoute que 24 heures après, une unité du détachement militaire de Namissiguima est tombée dans une embuscade à Kogolbarao-Go alors qu'elle intervenait au profit des populations de Sanaré dans la province du Bam, dans le Centre-nord du pays.»Le bilan fait état d'un militaire et de 6 combattants volontaires décédés. Quatre blessés ont été dénombrés et évacués vers les centres de santé des armées», indique l'armée burkinabè. Le Burkina Faso, pays sahélien pauvre, est confronté depuis 2015 à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières de groupes terroristes affiliés au groupe état islamique (EI) et à Al-Qaïda.