«Vingt-quatre présumés terroristes» capturés mercredi par l'armée dans l'ouest du Niger proche du Mali, ont été tués alors qu'ils tentaient de s'évader, indique un communiqué du gouvernement publié dimanche soir.» Des renseignements sûrs et concordants faisant état d'un regroupement de présumés terroristes au nord de Chinégodar (région de Tillabéri, ouest) en vue de projeter une attaque sur la localité de Banibangou ont conduit les Forces armées nigériennes à réagir très rapidement afin de contrer le plan des terroristes», selon un communiqué du ministère de la Défense. 26 présumés terroristes «ont tenté de s'enfuir «et ont «réussi à désarmer une sentinelle et à s'emparer de son arme», souligne le ministère. «N'ayant pas obtempéré aux tirs de sommation, 24 prisonniers ont été mortellement atteints et l'un d'entre eux a pu s'échapper», relève le ministère qui a annoncé l'ouverture «d'une enquête approfondie». Par ailleurs, seize soldats nigériens ont été tués et un autre est porté «disparu», à la suite d'une embuscade tendue samedi par des hommes armés contre une patrouille de la Garde nationale près de Tillia, dans la région de Tahoua, proche du Mali.