Les unités de la garde nationale tunisienne ont secouru au cours des dernières 48 heures, 208 migrants irréguliers et déjoué 16 tentatives de franchissement illicite du territoire en partance des côtes tunisiennes vers l’Europe, a rapporté samedi l’agence TAP. Une source de la Garde nationale de Mahdia a affirmé que 53 migrants clandestins ont été secourus ce samedi. Les deux embarcations qui les transportaient étaient tombés en panne, selon la TAP. Les passagers, 47 hommes, 2 femmes et 4 enfants sont originaires de Sfax, Mahdia, Monastir et Kebili. Les recherches en mer se poursuivent pour sauver les deux restants. A noter aussi que dans la nuit du vendredi à samedi, 16 opérations de migrations clandestines ont été déjouées à travers le pays (le Sud, le Nord, le Centre et le Sahel), selon la même source. L’intervention de la Garde maritime tunisienne s’est soldée par le sauvetage de 155 personnes. Dix d’entre eux sont recherchées par la police. Ils sont impliquées dans des affaires de droit commun. Trente-huit autres individus ont été interpellés pour les mêmes faits entre les 21 et 22 juillet à Sfax, Hammamet, Kerkennah et Mahdia.