La justice, qui enquête sur le long conflit armé en Colombie, a inculpé lundi 19 soldats de crime de guerre et crime contre l'humanité pour le meurtre de 303 civils présentés comme des guérilleros tués au combat entre 2005 et 2008. Selon la Juridiction spéciale pour la paix (JEP), né de l'accord de paix de 2016 avec les FARC, cette pratique dite des «faux positifs» étendue à plusieurs unités militaires entre 2002 et 2008 sous le gouvernement de droite d'Alvaro Uribe, a fait 6 402 victimes.

Ces exécutions sommaires, le plus grand scandale de l'histoire récente de l'armée colombienne, étaient destinées à gonfler les résultats de l'armée dans la lutte contre les guérillas, notamment celle des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC, marxiste) la principale impliquée dans le conflit armé colombien long de six décennies.