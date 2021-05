Les forces pro-gouvernementales yéménites et le mouvement Ansarullah (Houthis) ont procédé samedi à un échange de prisonniers dans la province de Marib (nord), ont indiqué des sources gouvernementales. Un responsable cité par l'agence Chine nouvelle a indiqué que 18 détenus avaient été libérés dans le cadre de cet échange entre les deux parties. Sous la médiation de chefs tribaux, chacune a libéré neuf prisonniers, a-t-il précisé. Les membres d'Ansarullah ont intensifié leur offensive début février dans cette province, entraînant une série de combats intenses avec les forces gouvernementales qui ont fait des centaines de morts de chaque côté. Le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a déclaré cette semaine que près de 20.000 personnes avaient été déplacées par ces violences et que des dizaines de civils avaient été tués ou blessés. Le Yémen est embourbé dans une guerre civile depuis fin 2014, lorsque le mouvement Ansarullah (Houthis), soutenu par l'Iran, a pris le contrôle de plusieurs provinces du nord et a chassé de la capitale Sanaa le gouvernement du président Abd-Rabbo Mansour Hadi. Une coalition panarabe dirigée par l'Arabie saoudite est intervenue en mars 2015 pour soutenir ce dernier.