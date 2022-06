Nouveau drame aux portes de l'Europe! La collusion maroco- espagnole a coûté la vie à 18 migrants d'origine africaine. Près d'une centaine d'autres sont gravement blessés. Ce tragique scénario écrit par Mohammed VI et Pedro Sánchez fait suite à une tentative massive d'entrée à Melilla de près de 2000 migrants subsahariens. «Les victimes ont trouvé la mort dans des bousculades et en chutant de la clôture de fer qui sépare l'enclave espagnole du territoire marocain», ont tenté de justifier les autorités marocaines. Pris de panique, le Premier ministre espagnol a tenté de justifier ce «massacre» par un «complot» fomenté par des «mafias qui font du trafic d'êtres humains». Des explications qui n'ont absolument pas convaincu la communauté internationale qui a réclamé une «enquête indépendante pour mettre la lumière sur ce drame humanitaire». Les associations de protection des droits de l'homme ont, elles, dénoncé une «ratonnade marocaine». Elles affirment que les forces de l'ordre du Royaume chérifien ont utilisé des «méthodes nazies» pour empêcher que ces migrants ne franchissent la frontière. Omar Naji, de l'Association marocaine des droits de l'homme (Amdh), a confirmé que des «affrontements» avaient eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi entre migrants et agents marocains.

Des médias espagnols avaient déjà fait état de violences, ces derniers jours, entre clandestins et policiers dans la zone frontalière de Melilla. La section de l'Amdh à Nador a réclamé l'ouverture d'une enquête sérieuse. «Cela afin de déterminer les circonstances de ce bilan très lourd qui montre que les politiques migratoires suivies sont mortelles avec des frontières et des barrières qui tuent», précise cette association marocaine. Ce constat dénote que le Makhzen et le gouvernement espagnol sont responsables de la mort de ces jeunes qui espéraient rejoindre l'Europe pour une vie meilleure. Car, cette répression marocaine est le résultat de l'accord «scellé» entre les deux pays après une année de «chantage migratoire».

Après l'accueil en Espagne du président du Sahara occidental, Brahim Ghali, en avril 2021, pour y être soigné du Covid-19, le Maroc a ouvert les frontières pour laisser passer les migrants vers l'Espagne. On se souvient qu'en mai 2021, au pire moment de la crise, plus de 10000 migrants sont arrivés en 24 heures à Ceuta, à la faveur d'un relâchement des contrôles côté marocain. Madrid avait alors dénoncé une «agression» de la part de Rabat, qui avait rappelé son ambassadrice en Espagne. Au mois de mars dernier, Melilla avait été le théâtre de plusieurs tentatives de passage en force dont la plus importante jamais enregistrée dans cette enclave, avec quelque 2500 migrants. Près de 500 y étaient parvenus ce jour-là. Après des mois de pression, Pedro Sanchez a donc fini par céder en «vendant» la cause sahraouie. Le Maroc était censé empêcher les migrants de pénétrer dans les territoires espagnols. Mais «l'assaut» de vendredi dernier a démasqué le Maroc en montrant qu'il n'avait presque aucun contrôle sur cette migration clandestine vers les territoires Ibériques. Quand ils ont voulu passer vers l'Espagne, les migrants l'ont fait. Pour tenter de sauver la face, les forces marocaines sont allées jusqu'à tuer ces migrants. 500 d'entre eux ont réussi à échapper à l'enfer des forces royales en pénétrant en Espagne. Une vingtaine l'ont payé de leur vie. Il s'agit là d'un massacre à ciel ouvert sous l'oeil bienveillant de Madrid. C'est du jamais-vu! Même lors de toute la crise migratoire à la suite de la guerre en Syrie, on n'a pas enregistré autant de morts. À ce rythme, il faudra s'attendre à un véritable génocide lors de la prochaine tentative massive d'entrée à Melilla. Car, les autorités marocaines ont montré, encore une fois, leurs limites dans la gestion du flux migratoire. Pour sauvegarder le «pacte des loups», le Makhzen est prêt à massacrer des milliers d'autres personnes. Terrible drame maroco-espagnol!