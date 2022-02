Les forces sionistes d'occupation ont procédé, hier, à l'arrestation de 18 Palestiniens dont cinq enfants, dans différents gouvernorats de la Cisjordanie occupée, selon l'agence de presse palestinienne Wafa citant des sources sécuritaires. Des soldats sionistes lourdement armés ont arrêté deux frères, après avoir saccagé leur maison dans la ville d'El Khalil, au sud de la Cisjordanie occupée, alors qu'à Ramallah, ils ont arrêté quatre jeunes Palestiniens dont deux ex-prisonniers. A Beit-Lehm, les soldats sionistes ont arrêté quatre autres jeunes palestiniens après avoir perquisitionné et dévasté leurs maisons. Dans le quartier de Sheikh Jarrah, à Al Qods occupé, les forces d'occupation ont précédé à l'arrestation de deux jeunes palestiniens après un assaut mené contre le domicile de leurs parents. Les Palestiniens subissent au quotidien les assauts des forces sionistes qui procèdent à des arrestations. En janvier, elles ont arrêté 265 citoyens, principalement du gouvernorat occupé d'Al Qods et de celui d'El Khalil, selon un rapport de Wafa. Des institutions spécialisées dans les affaires des prisonniers et des droits de l'homme, chiffrent à 8.000 les arrestations des Palestiniens en 2021 dont 1300 mineurs et enfants et 184 femmes.