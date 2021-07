Au moins 17 personnes ont été tuées samedi dans une confrontation armée entre les forces pro-gouvernementales yéménites et les milices houthies dans la province de Marib, au nord-ouest du pays, a indiqué un responsable militaire. Les Houthis ont mené un certain nombre d'attaques contre les positions militaires contrôlées par le gouvernement, tandis que la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a lancé des frappes aériennes pour soutenir les forces gouvernementales, a expliqué le responsable local sous couvert de l'anonymat cité par l'agence Chine nouvelle. Au moins 17 personnes ont été tuées et plus de

35 autres blessées dans les deux camps belligérants au cours de la confrontation, a précisé le responsable. La semaine dernière, les forces gouvernementales yéménites, soutenues par l'Arabie saoudite, ont annoncé avoir repris des positions clés aux mains des Houthis dans la province instable de Marib, riche en pétrole. La coalition sous commandement saoudien impliquée dans la guerre au Yémen a intercepté samedi trois drones lancés par des milices du mouvement yéménite Ansarullah (Houthis) a rapporté la télévision locale Al Ekhbariya. Les drones visaient la région sud du royaume, a-t-elle précisé. La majorité des attaques de drones et de missiles du mouvement Ansarullah (Houthis) ont été déjouées avant d'atteindre leurs cibles, mais certaines ont réussi à endommager des installations vitales, telles que des aéroports et des stations de production de pétrole. L'Arabie saoudite est à la tête d'une coalition qui a achevé sa sixième année de guerre au Yémen contre le mouvement ansarullah(Houthis) pour soutenir le président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi. Le Yémen est embourbé dans une guerre civile depuis fin 2014, période au cours de laquelle les houthis ont pris le contrôle de plusieurs provinces du nord et contraint le gouvernement internationalement reconnu du président Abd Rabbo Mansour Hadi à quitter la capitale Sanaa.