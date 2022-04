Les gardes-côtes libyens ont annoncé, jeudi, le sauvetage de 165 migrants dont le bateau était sur le point de couler alors qu’il se dirigeait vers les côtes européennes. Un communiqué de la garde côtière affiliée aux forces navales libyennes indique qu’«un patrouilleur des garde-côtes libyens a réussi à sauver 165 personnes et à récupérer le corps sans vie d’un migrant». L’opération s’inscrit, selon la source, «dans le cadre des efforts humanitaires et des tâches souveraines visant à protéger la côte libyenne, à fournir des services de recherche et de sauvetage dans la zone de responsabilité libyenne et à sauver la vie des migrants». Les gardes-côtes libyens expliquent que les migrants secourus «étaient en route vers les côtes européennes sur un canot pneumatique».