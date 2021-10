Des hommes armés ont abattu, lundi, seize personnes qui priaient à l’intérieur d’une mosquée dans un village du centre-ouest du Nigeria, ont indiqué hier les autorités locales. Lundi à l’aube, des dizaines d’hommes armés se déplaçant à moto ont pris d’assaut le village de Maza-Kuka, dans le district de Mashegu, et ont ouvert le feu dans une mosquée pendant les prières du matin, tuant 16 fidèles, a déclaré un responsable du gouvernement, Ahmed Ibrahim Matane. «Les bandits ont abattu 16 personnes à l’intérieur de la mosquée pendant qu’elles priaient», a-t-il affirmé, précisant que trois autres fidèles ont été blessés, dont l’un grièvement. Alors qu’ils prenaient la fuite, les assaillants ont également abattu une autre personne dans le village voisin de Kaboji, a-t-il indiqué. Des policiers et des militaires ont été envoyés sur place, selon la même source. Ces groupes criminels, qui agissent sans motivation idéologique, ont pris pour cible des écoles et des universités, enlevant plus de 1.400 élèves, selon l’Unicef.