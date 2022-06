Au moins 15 combattants pro gouvernementaux ont été tués et plusieurs autres blessés dans une embuscade terroriste contre un bus militaire près de Raqa, dans le nord de la Syrie, a indiqué une ONG syrienne. «Des membres du groupe Etat islamique (EI) ont attaqué un bus militaire dans la région de Jabal Bishri, dans la province de Raqa tuant 15 combattants prorégime et en blessant plusieurs autres», a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), ajoutant qu'il n'était toujours pas clair si les victimes étaient des soldats de l'armée syrienne ou des membres de milices alliés au régime syrien. Selon l'ONG, l'attaque a eu lieu sur une route qui lie la ville de Raqa, sous contrôle des forces Kurdes et «où l'EI est toujours actif», et la ville de Homs, sous contrôle du régime. L'OSDH a indiqué que le bilan pourrait s'alourdir, la plupart des blessés étant en état critique. L'agence officielle syrienne Sana a pour sa part fait état de 13 morts dans l'attaque. «onze soldats et deux civils ont été tués dans l'attaque qui a eu lieu à 6h30 locales (3h30 GMT)», a affirmé l'agence citant une source militaire. L'OSDH a affirmé que l'attaque était la plus meurtrière depuis début mars, lorsque 15 soldats ont péri dans une attaque de l'EI dans le désert syrien de Palmyre. Le 13 mai, dix soldats avaient été tués quand des rebelles ont tiré un missile sur leur bus dans la province d'Alep. Il s'agissait de l'attaque rebelle la plus meurtrière depuis la trêve de 2020, selon l'OSDH. Le califat autoproclamé de l'EI a été déclaré vaincu en mars 2019 en Syrie mais des cellules du groupe continuent de mener des attaques contre les forces gouvernementales et kurdes, surtout dans le désert. Le 20 janvier, l'EI avait lancé un assaut contre une prison aux mains des forces kurdes dans le nord-est du pays, faisant des dizaines de morts. Le chef de l'EI, Abou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi, a été tué une dizaine de jours plus tard par les forces spéciales américaines à Atmé, dans la province d'Idleb (nord-ouest), dernier grand bastion terroriste et rebelle en Syrie.